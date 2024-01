Mizuho Financial Aktie: Wohin geht die Reise?

Die technische Analyse zeigt, dass die Mizuho-Aktie ein gutes Rating erhält. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 2230,88 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 2548 JPY liegt, was einer Abweichung von +14,22 Prozent entspricht. Der 50-Tage-Durchschnitt beträgt 2479,37 JPY, was einer Abweichung von +2,77 Prozent entspricht. Dies führt zu einer neutralen Bewertung auf kurzfristiger Basis.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie derzeit überverkauft ist, was zu einem guten Rating führt. Der RSI25 liegt bei 50,9, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass in den sozialen Medien vorwiegend positive Meinungen über Mizuho veröffentlicht wurden, was insgesamt zu einer guten Bewertung führt.

Fundamental betrachtet hat Mizuho ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 9, während vergleichbare Unternehmen ein durchschnittliches KGV von 13 aufweisen. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist, was zu einer guten Einschätzung in dieser Kategorie führt.