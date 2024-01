Mizuho Financial Aktie: Wie reagieren Sie darauf?

In den letzten Wochen konnte bei Mizuho eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Dies basiert auf der Auswertung der sozialen Medien, in denen eine Tendenz zu besonders negativen Themen beobachtet wurde. Daher wird das Stimmungsbild als "Schlecht" bewertet. Ebenso wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Im Vergleich mit ähnlichen Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche hat Mizuho in den letzten 12 Monaten eine Performance von 33,05 Prozent erzielt, während der Branchendurchschnitt bei 33,81 Prozent liegt. Dies führt zu einer Underperformance von -0,76 Prozent für Mizuho. Im "Finanzen"-Sektor lag die Rendite von Mizuho 9 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) von Mizuho liegt bei 31,45, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 57,68, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

In Bezug auf die Dividendenpolitik weist Mizuho eine positive Differenz von +0,85 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Handelsbanken" auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Zusammenfassend erhält Mizuho in den Kategorien Stimmung und Buzz ein "Schlecht"-Rating, im Branchenvergleich ein "Gut"-Rating und beim RSI sowie der Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung.