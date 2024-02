Mizuho Financial Aktie: So schnell kann es gehen

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Anhaltspunkt für überkaufte oder unterkaufte Titel darstellt. Aktuell liegt der RSI der letzten 7 Tage für die Mizuho-Aktie bei 40, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Dieser Wert wird mit dem RSI auf 25-Tage-Basis verglichen, der bei 36,33 liegt. Auch hier zeigt sich, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt ergibt sich somit nach der RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für die Mizuho-Aktie.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung werden ebenfalls als Bewertungskriterien herangezogen. In Bezug auf die Anzahl der Wortbeiträge und die Rate der Stimmungsänderung zeigt sich, dass die Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufweist, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die Dividendenrendite der Mizuho-Aktie beträgt 3,92 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 3,03 Prozent liegt. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Schlusskurs der Mizuho-Aktie am letzten Handelstag bei 2766,5 JPY lag, was einem Unterschied von +18,2 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (2340,5 JPY) entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht mit "Gut" bewertet. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs mit 2545,33 JPY über dem gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Mizuho-Aktie somit eine "Gut"-Bewertung in der technischen Analyse.