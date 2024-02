Mizuho Financial Aktie: Schlechte Nachrichten ohne Ende!

Der Relative Strength Index (RSI) wird häufig genutzt, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25) auf einen Wertebereich von 0 bis 100 normiert. Für Mizuho liegt der RSI bei 79,87, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25 beträgt 41,18, was zu einer "Neutral" Bewertung für 25 Tage führt und insgesamt zu einem "Schlecht" Rating führt.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Finanzsektor hat Mizuho im vergangenen Jahr eine Rendite von 33,87 Prozent erzielt, was 9,99 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Handelsbanken" beträgt die mittlere jährliche Rendite 26,19 Prozent, wobei Mizuho aktuell 7,68 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie insgesamt ein "Gut" Rating.

Die Stimmung der Anleger in Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt negativ. Trotz einiger positiver Themen in den Diskussionen der letzten Tage, wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 0 "Schlecht"- und 2 "Gut"-Signale, was zu einer "Gut" Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral" Bewertung für die Anleger-Stimmung.

Die langfristige Stimmungslage und das Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet werden ebenfalls untersucht. Die Diskussionsintensität ist hoch, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Mizuho bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".