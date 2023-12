Mizuho Financial Aktie: Heikles Investment oder sichere Bank?

Der Aktienkurs von Mizuho hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 33,05 Prozent erzielt, was 7,2 Prozent über dem Durchschnitt von Aktien aus dem Finanzsektor liegt. Im Vergleich zur Branche "Handelsbanken" liegt die mittlere jährliche Rendite jedoch bei 38,43 Prozent, wobei Mizuho aktuell 5,38 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Mizuho festgestellt werden. Sowohl die Stimmungslage als auch die Kommunikationsfrequenz bewegen sich auf einem neutralen Niveau, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Mizuho bei 9,37, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 33 Prozent liegt. In der Branche "Handelsbanken" beträgt der Wert 13,92, was darauf hinweist, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die Dividende schüttet Mizuho derzeit nur leicht höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Handelsbanken, weshalb die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Neutral" erhält.