Mizuho FinancialADR Aktie: Was kann da noch kommen?

Die technische Analyse der Mizuho-Aktie zeigt interessante Entwicklungen. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage beträgt 2204,32 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 2361,5 JPY liegt, was einer Abweichung von +7,13 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachten wir jedoch den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen, so liegt dieser bei 2492,61 JPY, und der letzte Schlusskurs liegt 5,26 Prozent darunter. Dies führt zu einer "Schlecht"-Rating für die Aktie. Insgesamt erhält die Mizuho-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen zur Mizuho-Aktie veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. Weiterführende Studien zeigen, dass insbesondere "Gut"-Signale abgegeben wurden, was zu einem insgesamt positiven Signal führt. Zusammenfassend ergibt sich somit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut".

Die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben sich in den letzten vier Wochen bei Mizuho nicht wesentlich verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge wurde festgestellt. Insgesamt erhält Mizuho auf dieser Stufe daher eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende schüttet Mizuho nur leicht höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Handelsbanken, mit einer Differenz von 0,87 Prozentpunkten (3,95 % gegenüber 3,08 %). Aufgrund dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Neutral".