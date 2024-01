Miyoshi Aktie: Es ist noch schlimmer als es aussieht!

Die Miyoshi-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 0,01 SGD für den Schlusskurs verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 0,009 SGD, was einem Rückgang um 10 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt liegen bei 0,01 SGD, wobei der letzte Schlusskurs jeweils um 10 Prozent darunter liegt. Daher erhält die Miyoshi-Aktie auch in diesem Bereich ein "Schlecht"-Rating und insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Stimmung der Anleger lässt sich neben harten Faktoren auch durch weiche Faktoren wie die Kommentare auf sozialen Plattformen einschätzen. Unsere Analysten haben festgestellt, dass die Kommentare zu Miyoshi neutral waren und die Nutzer in den vergangenen Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutierten. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Im Rahmen der technischen Analyse wird der Relative Strength Index (RSI) verwendet, um festzustellen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Miyoshi beträgt derzeit 33,33 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI ist Miyoshi hingegen überkauft und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Punkt der Analyse.

Im Branchenvergleich hat die Miyoshi-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -57,89 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Industrie" 52,46 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Maschinen" beträgt -4,88 Prozent, wobei Miyoshi aktuell 53,01 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.