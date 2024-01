Miyakoshi Holdings Aktie: Das liegt auf Eis

Die Miyakoshi-Aktie hat sich in den letzten Tagen von ihrem gleitenden Durchschnitt entfernt, was zu einer kurzfristig schlechten Einschätzung führt. Auf der anderen Seite zeigt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage eine positive Tendenz, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung führt.

Das Anleger-Sentiment für Miyakoshi war in den letzten Wochen neutral, ohne signifikante positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonderen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aus diesem Grund wird die Aktie heute neutral bewertet.

In Bezug auf das Stimmungsbild und die Diskussionen in den sozialen Medien gab es keine signifikanten Veränderungen bei Miyakoshi. Die Anzahl der Beiträge blieb ebenfalls stabil, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Miyakoshi-Aktie zeigt weder überkaufte noch überverkaufte Werte für die letzten 7 und 25 Tage, was zu einem neutralen Rating führt.

Zusammenfassend ergibt die technische Analyse und das Anleger-Sentiment eine neutrale Einschätzung für die Miyakoshi-Aktie.