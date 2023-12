Miyakoshi Holdings Aktie: Das ist mal eine Nummer!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator basiert auf den Auf- und Abwärtsbewegungen des Wertpapiers über die Zeit. Bei der Analyse von Miyakoshi verwenden wir sowohl den kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage als auch den etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt bei 30,06 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Ebenso ist Miyakoshi auf der 25-Tage-Basis mit einem Wert von 43,48 weder überkauft noch überverkauft und wird daher ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Bei der Einschätzung von Aktienkursen sind nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten relevant, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung. Unsere Analyse der sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare zu Miyakoshi neutral waren und die Nutzer in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert haben. Aus diesem Grund wird die Aktie auch in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse hat der gleitende Durchschnittskurs der Miyakoshi aktuell bei 975,84 JPY gelegen, während der Aktienkurs bei 1243 JPY liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +27,38 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 1175,28 JPY, was einem Abstand von +5,76 Prozent entspricht und somit ebenfalls als "Gut" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtnote von "Gut".

Des Weiteren ist bei der Einschätzung einer Aktie auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz von Bedeutung. In diesem Zusammenhang wurde festgestellt, dass die Diskussionsintensität die übliche Aktivität im Netz abbildet und die Rate der Stimmungsänderung gering ist. Daher wird die Aktie von Miyakoshi insgesamt als "Neutral" bewertet.