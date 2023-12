Miyakoshi Holdings Aktie: Das dürfte in den nächsten Tagen sehr spannend werden

Die Miyakoshi-Aktie wird unter Berücksichtigung verschiedener Analysekriterien bewertet. In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 985,4 JPY liegt, während der letzte Schlusskurs bei 1079 JPY liegt, was einer Abweichung von +9,5 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Im Gegensatz dazu liegt der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen bei 1162,26 JPY, und der letzte Schlusskurs liegt 7,16 Prozent darunter, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die einfache Charttechnik ergibt schließlich eine "Neutral"-Bewertung für die Miyakoshi-Aktie.

Der Relative Strength Index (RSI) wird ebenfalls zur Beurteilung herangezogen. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 74,17 Punkten, was bedeutet, dass die Miyakoshi-Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt hingegen weder überkauft noch überverkauft an und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wird ebenfalls untersucht. In den vergangenen zwei Wochen wurde Miyakoshi von den privaten Nutzern als neutral bewertet, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Zusätzlich wird die Kommunikation im Netz als weicher Faktor berücksichtigt. Die Diskussionsintensität rund um Miyakoshi zeigt eine durchschnittliche Aktivität, und die Rate der Stimmungsänderung bleibt gering. Daher wird Miyakoshi insgesamt als "Neutral"-Wert eingestuft.

Die umfassende Analyse ergibt somit mehrheitlich neutrale Bewertungen für die Miyakoshi-Aktie basierend auf technischer Analyse, Anleger-Stimmung und Sentiment/Buzz.