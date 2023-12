Miyakoshi Holdings Aktie: Reine Nervensache!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebter Indikator für die Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25) auf eine Skala von 0 bis 100 normiert. Für Miyakoshi liegt der RSI bei 20,54, was einer Bewertung als "Gut" entspricht. Der RSI25 beläuft sich auf 35,17, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen bei Miyakoshi keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet, ebenso wie die Stärke der Diskussion in den sozialen Medien. Zusammengefasst ergibt sich für diese Stufe ebenfalls eine Einstufung als "Neutral".

Bei der technischen Analyse der Miyakoshi-Aktie zeigt sich, dass der Schlusskurs der letzten 200 Handelstage mit 973,71 JPY deutlich über dem aktuellen Schlusskurs von 1390 JPY liegt (+42,75 Prozent). Auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der gleitende Durchschnitt bei 1171,96 JPY, was einer Abweichung von +18,6 Prozent entspricht. In beiden Fällen wird die Miyakoshi-Aktie daher mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Auch die weichen Faktoren wie die Stimmung in den sozialen Medien spielen für die Einschätzung von Aktienkursen eine Rolle. Bei Miyakoshi wurden neutraler Kommentare und Themen festgestellt, wodurch die Aktie auch in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft wird.