Mixpanel überschreitet die Marke von 1.000 Unternehmen, die das kostenlose Startup-Programm absolvieren

San Francisco (ots/PRNewswire) -Mixpanel macht das Startup-Programm für mehr Unternehmen verfügbar und stellt ein kostenloses Company KPI Dashboard Template vor, um Startups bei der Messung wichtiger Metriken zu unterstützenMixpanel, die führende Produktanalyselösung, die mehr als 6.000 der innovativsten digitalen Unternehmen der Welt antreibt, gab heute bekannt, dass mehr als 1.000 Unternehmen Mixpanel for Startups (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3588809-1&h=1205068163&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3588809-1%26h%3D999044218%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmixpanel.com%252Fstartups%252F%253Futm_source%253Dpr-newswire%2526utm_medium%253Dpress-release%2526utm_campaign%253Dstartup-adoption%2526utm_content%253Dmixpanel-celebrates-x-startups-graduating-its-startup-program%26a%3DMixpanel%2Bfor%2BStartups&a=Mixpanel+for+Startups) erfolgreich abgeschlossen haben, ein kostenloses Programm, das Startups dabei hilft, schneller das richtige Produkt für den Markt zu finden, indem es ihnen bis zu 50.000 Dollar an kostenlosen Krediten pro Jahr gewährt, die bis zu 430 Millionen monatliche Veranstaltungen wert sind – mehr als doppelt so viele wie bei vergleichbaren Programmen. Um diesen Meilenstein zu feiern, erweitert Mixpanel die Teilnahmeberechtigung für das Programm und führt ein kostenloses Company KPI Dashboard Templat ein (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3588809-1&h=3989036992&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3588809-1%26h%3D251408307%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmixpanel.com%252Fblog%252Fcompany-kpis-dashboard-template-release-metrics%252F%253Futm_source%253Dpr-newswire%2526utm_medium%253Dpress-release%2526utm_campaign%253Dstartup-campaign%2526utm_content%253Dtemplates-blog%26a%3Dintroducing%2Ba%2Bfree%2BCompany%2BKPIs%2BDashboard%2BTemplate&a=f%C3%BChrt+ein+kostenloses+Company+KPI+Dashboard+Templat+ein) – neun sofort einsatzbereite, vollständig anpassbare Berichte, die es allen Unternehmen leicht machen, die wichtigsten Kennzahlen zu messen.Heute erleben wir eine hohe Inflation, steigende Zinssätze, einen Krieg in Europa und Anzeichen dafür, dass wir auf einen Wirtschaftsabschwung von unbekannter Dauer zusteuern könnten. Das Kapital wird immer knapper und Start-ups müssen sich zweimal überlegen, wie sie ihre Ressourcen einsetzen. In Zeiten wie diesen sind Produktanalysen unverzichtbar, da sie Startups zeigen, was mit ihren Websites und Apps funktioniert und was nicht, welche Prioritäten gesetzt werden sollten und in was investiert werden sollte.„Selbst unter den besten Bedingungen schaffen es nur sehr wenige Start-ups. Deshalb haben wir Mixpanel für Startups im Jahr 2020 eingeführt", so Neil Rahilly, VP of Product bei Mixpanel. „In nur zwei Jahren hat sich das Programm zum weltweit umfassendsten Produktanalyseprogramm entwickelt, und wir haben 25 Millionen Dollar an kostenlosen Krediten vergeben, um mehr Startups zum Erfolg zu verhelfen. Es ist ein wahrgewordener Traum, mit so vielen Start-ups zusammenzuarbeiten und zu sehen, wie sie ihre Produktanalyse-Dashboards nutzen, um sich eine Finanzierung zu sichern. Ich freue mich sehr, diesen Meilenstein zu feiern, indem wir das Company KPI Dashboard Template zugänglich machen und unsere neue Vorlage für das Unternehmens-KPI-Dashboard vorstellen."Mixpanel für StartupsAb heute erweitert Mixpanel die Kriterien für Startups, die teilnehmen möchten: Jedes Startup, das noch keine fünf Jahre alt ist und bis zu 8 Millionen Dollar aufgebracht hat, kann sich jetzt für Mixpanel for Startups bewerben (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3588809-1&h=1905994840&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3588809-1%26h%3D2183337474%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmixpanel.com%252Fstartups-apply%252F%253Futm_source%253Dpr-newswire%2526utm_medium%253Dpress-release%2526utm_campaign%253Dstartup-adoption%2526utm_content%253Dmixpanel-celebrates-startups-graduating-its-startup-program%26a%3Dapply%2Bfor%2BMixpanel%2Bfor%2BStartups&a=f%C3%BCr+Mixpanel+for+Startups+bewerben).Die in Paris ansässige Healthtech-App May ist ein solcher Kandidat. Seit seiner Einführung im Jahr 2020 hat das Programm mehr als 100.000 werdenden Eltern den Zugang zu Kinderärzten, Hebammen und Kinderkrankenschwestern ermöglicht. Das Unternehmen nutzt Mixpanel, um besser zu verstehen, wie die Kunden sein Produkt nutzen, und um fundiertere Entscheidungen über seine Produkt-Roadmap zu treffen, was zu einem monatlichen Nutzerwachstum von mehr als 10 Prozent und einer Verdoppelung der Nutzerbindung geführt hat. Die einfache Erfassung und Visualisierung der Wachstumsmetriken unterstützte May auch bei der Präsentation vor Investoren im zweiten Quartal 2022 und verhalf der App zu einer zusätzlichen Finanzierung in Höhe von 3,3 Millionen Dollar.„Vor Mixpanel haben wir unsere Entscheidungen auf der Grundlage von Gesprächen mit den Nutzern getroffen. Jetzt haben wir Dashboards, die Metriken wie Konversion, Nutzerwachstum und Verweildauer messen", sagt Antoine Creuzet, Mitgründer von May. „Mixpanel ist ein absolut entscheidendes Tool – es gibt uns wertvolle Einblicke in die Wünsche unserer Nutzer, was uns geholfen hat, unser Produkt schneller an den Markt anzupassen und die Mittelbeschaffung viel einfacher gemacht hat. Vor allem aber hat es uns das Vertrauen gegeben, dass wir unser Geschäft wirklich in- und auswendig kennen."Company KPI Dashboard TemplateDas Company KPI Dashboard Template (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3588809-1&h=885999801&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3588809-1%26h%3D3833756694%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmixpanel.com%252Fblog%252Fcompany-kpis-dashboard-template-release-metrics%252F%253Futm_source%253Dpr-newswire%2526utm_medium%253Dpress-release%2526utm_campaign%253Dstartup-campaign%2526utm_content%253Dtemplates-blog%26a%3DThe%2BCompany%2BKPIs%2BDashboard%2BTemplate&a=Das+Company+KPI+Dashboard+Template) ist für alle Mixpanel-Kunden kostenlos verfügbar. Es enthält eine Reihe von Funktionen, die Startups in verschiedenen Branchen und Regionen den Einstieg in die Produktanalyse und die Messung von Engagement-, Bindungs- und Wachstumsmetriken erleichternDer Einstieg ist einfach. Unternehmen benötigen nur zwei Events in Mixpanel – ein Anmelde- oder Sitzungsstart-Event und ein Wertmoment-Event. Das Template enthält auch eine neue Funktion namens Mixpanel Primers. Die drei Primer sind direkt mit den Dashboard-Vorlagen verlinkt und bieten Anleitungen zur Interpretation der Berichte sowie Erklärungen, warum bestimmte Kennzahlen wichtig sind und wie „gut" aussieht.Das Company KPIs Dashboard Template nimmt dem Unternehmen das Rätselraten ab, welche Kennzahlen gemessen werden sollen. Es hilft Unternehmen, Fragen wie diese schnell zu beantworten:- Wie viele Nutzer haben einen Nutzen von meinem Produkt?- Wer sind meine am stärksten engagierten Nutzer?- Über welche Kanäle werden die meisten Anmeldungen generiert?- Wie viele meiner engagierten Nutzer kommen wieder?Das Template erstellt außerdem anlegergerechte, intuitive und vollständig anpassbare öffentliche und private Dashboards, sodass jeder von den Erkenntnissen profitieren kann.„Company KPI Dashboard Template von Mixpanel stellt uns Kennzahlen zur Verfügung, an deren Überwachung wir gar nicht gedacht haben", so Kelvin Yu, Gründungsingenieur bei Zage. Es dauerte nur fünf Sekunden, um unser KPI-Dashboard einzurichten, und die Berichte waren sehr leicht zu verstehen und in entsprechende Maßnahmen umzusetzen."Informationen zu MixpanelMixpanel hilft Unternehmen dabei, das Wesentliche zu messen, schnell Entscheidungen zu treffen und mithilfe von Daten bessere digitale Produkte zu entwickeln. Mit der leistungsstarken, selbst bedienbaren Produktanalyselösung können Teams einfach analysieren, wie und warum Menschen sich engagieren, konvertieren und an das Unternehmen binden – in Echtzeit und geräteübergreifend – und so die Benutzererfahrung verbessern. Mixpanel hat seinen Hauptsitz in San Francisco und verfügt über eine preisgekrönte Mitarbeitererfahrung und -kultur sowie über Niederlassungen in New York, Seattle, Austin, London, Barcelona und Singapur. Weitere Informationen finden Sie unter: www.mixpanel.com.Pressekontakt:Joe Roualdes,joe.roualdes@mixpanel.comLogo – https://mma.prnewswire.com/media/722004/Mixpanel_Inc_Logo.jpgOriginal-Content von: Mixpanel, Inc., übermittelt durch news aktuell