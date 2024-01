Miura Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Anzeiger für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Für die Miura-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 50, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis verglichen, der bei 57,55 liegt. Auch hier ist die Miura-Aktie weder überkauft noch -verkauft und erhält daher auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating. Insgesamt ergibt sich also nach RSI-Bewertung eine "Neutral"-Einstufung für Miura.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Miura-Aktie auf 3310,78 JPY, während die Aktie selbst einen Kurs von 2808 JPY erreicht hat. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht" aufgrund einer Distanz zum GD200 von -15,19 Prozent. Im Vergleich dazu hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 2852,44 JPY, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von -1,56 Prozent eine "Neutral"-Bewertung erhält. Somit vergeben wir die Gesamtnote "Neutral".

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert wichtige Beiträge zur Einschätzung einer Aktie. Die Diskussionsintensität für Miura ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt in diesem Zeitraum kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Miura. Daraus ergibt sich eine Bewertung der Aktie mit einem "Neutral". Zusammengefasst ergibt sich für das Anleger-Sentiment ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung.