Mittu Sridhara schließt sich Clayton, Dubilier & Rice als operativer Leiter an

Clayton, Dubilier & Rice gab heute die Ernennung von Mittu Sridhara, einer erfahrenen Führungskraft im Technologiebereich, zum operativen Leiter bekannt. Herr Sridhara wird eine Schlüsselrolle bei der Bewertung von Investitionsmöglichkeiten und der Förderung der Wertschöpfung bei den Portfoliounternehmen der Firma spielen.„Wir freuen uns, Mittu bei CD&R willkommen zu heißen, da wir die Breite und Tiefe unseres Teams von operativen Leitern weiter verstärken wollen, die unserer Meinung nach eine entscheidende Rolle beim Wachstum und der Transformation unserer Portfoliounternehmen spielen", sagte David Novak, Co-President von CD&R. „Wir sind davon überzeugt, dass seine umfangreiche Erfahrung beim Aufbau marktführender Technologieunternehmen von großem Nutzen sein wird, wenn wir unsere Digitalisierungskapazitäten weiter ausbauen und mit herausragenden Managementteams zusammenarbeiten, um stärkere und nachhaltigere Unternehmen aufzubauen."„CD&R ist bekannt für seine aktiven Partnerschaften mit innovativen und branchenführenden Unternehmen, und ich freue mich darauf, mit dem talentierten CD&R-Team zusammenzuarbeiten, um den Schwung der Firma weiter auszubauen", sagte Herr Sridhara. „Ich freue mich auf die enge Zusammenarbeit mit den Portfoliounternehmen und den Stakeholdern, um sinnvolle Wachstumschancen zu realisieren und langfristige Werte zu schaffen."Herr Sridhara verfügt über 30 Jahre Erfahrung in den Bereichen Strategie und Betrieb sowie über fundierte lokale und internationale Kenntnisse des Technologiesektors. In seiner früheren Position als Chief Operating Officer von Eurowag leitete er die Umsetzung der Digitalisierungsstrategie und -vision des Unternehmens, die dazu beigetragen hat, sein Angebot an integrierten End-to-End-Zahlungs- und Mobilitätslösungen zu erweitern.Vor Eurowag arbeitete Herr Sridhara als Chief Technology Officer bei Careem. Zuvor war er auch als Chief Information Officer, Chief Technology Officer und Chief Product Officer bei Hepsiburada, der TUI Group, Ladbrokes PLC und Sabre Corporation tätig, wo er zur schnellen Skalierung und Digitalisierung der digitalen Plattformen beitrug.Herr Sridhara erwarb einen MS in Industrietechnik an der North Carolina State University und einen BS in Maschinenbau am Visvesvaraya National Institute of Technology.Informationen zu Clayton, Dubilier & RiceClayton, Dubilier & Rice ist eine private Investmentgesellschaft, deren Strategie auf den Aufbau stärkerer, profitablerer Unternehmen in einer Vielzahl von Branchen ausgerichtet ist, darunter Industrie, Gesundheitswesen, Unternehmensdienstleistungen, Konsumgüter, Technologie und Finanzdienstleistungen. Seit seiner Gründung im Jahr 1978 hat CD&R Investitionen von mehr als 40 Milliarden US-Dollar in über 100 Unternehmen mit einem Transaktionswert von insgesamt mehr als 175 Milliarden US-Dollar verwaltet.