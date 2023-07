Mittelstandsunion begrüßt Berufung von Linnemann

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Die Vorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT) und CDU-Bundestagsabgeordnete Gitta Connemann hat nach der Entlassung von CDU-Generalsekretär Mario Czaja die Berufung von Carsten Linnemann begrüßt. "Mit Carsten Linnemann holt sich Friedrich Merz einen Kämpfer an die Seite", sagte Connemann der "Welt" (Mittwochausgabe) über den bisherigen Chef der Grundsatz-Kommission der CDU. "Er hat den Mut zu klarer Sprache, zeichnet sich durch Ideenreichtum, profunden Wirtschaftskenntnisse und ein starkes innerparteiliches Netzwerk aus."

Weiter sagte die MIT-Chefin: "Carsten Linnemann hat in der Vergangenheit bewiesen, dass er den Mut zu einer eigenen Meinung und das Rückgrat hat, für diese zu kämpfen. Er spricht vielen in diesem Land aus dem Herzen, scheut sich nicht vor Wettbewerb und Auseinandersetzung", so Connemann. "Die Berufung von Carsten Linnemann ist deshalb ein starkes Signal von Friedrich Merz."

