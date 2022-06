Mittelstand fordert Industriekonzerne zum Gasverzicht auf

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Angesichts der drohenden Versorgungsengpässe mit Gas fürchtet der Mittelstandsverband BVMW um die Existenz Hunderter Betriebe. "Wie bereits zu erwarten, spitzt sich die Gasversorgungslage weiter zu", sagte BVMW-Geschäftsführer Markus Jerger dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". Schon heute sei aber zu befürchten, dass die Lage im Laufe des Jahres noch dramatischere Ausmaße annehmen werde.

"Es wird deshalb in den nächsten Monaten um nicht weniger als die Sicherung der Existenz hunderter Zulieferbetriebe im Mittelstand gehen, ohne deren Tätigkeit die Stabilität der Lieferketten in Deutschland und damit Versorgungslage des Landes dramatisch gefährdet wäre", so Jerger. Der Mittelstandsvertreter appellierte an die Industriekonzerne, in der Krise Verantwortung für das Wohlergehen der gesamten Wirtschaft zu übernehmen. "Es kommt vor allem auch auf die Solidarität der industriellen Großabnehmer an", sagte er. "Diese dürfen nicht warten, bis sie mit dem angekündigten Auktionsmodell zusätzliche Zahlungen für ihre Einsparungen bekommen."

