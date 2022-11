Mittelstand braucht Unterstützung für effektiven Klimaschutz

Berlin (ots) -Anlässlich der 27. Weltklimakonferenz in Ägypten fordert der Mittelstand klare Zeitvorgaben und Umsetzungsmaßnahmen zur Dekarbonisierung der Wirtschaft. Die aktuellen Krisen verdeutlichen nochmals, wie wichtig der verstärkte Ausbau der Erneuerbaren Energien ist, um die Energiesicherheit und damit auch die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit aufrecht zu erhalten."Der Mittelstand ist bereit, seinen Beitrag zur Dekarbonisierung der Wirtschaft zu leisten. Diese Aufgabe ist für viele Unternehmen jedoch angesichts der aktuellen Herausforderungen und neben dem Geschäftsalltag kaum allein zu bewältigen", macht Markus Jerger, Vorsitzender des Bundesverbandes Der Mittelstand. BVMW, deutlich. "Wir fordern daher einen klaren Zeitplan und mehr Unterstützungsleistungen für den Mittelstand."Mit dem Projekt KliMaWirtschaft begleitet der BVMW bereits eine Vielzahl von Unternehmen auf ihrem Weg zu effektivem Klimaschutz. Unternehmen erhalten Unterstützung bei der Planung und Umsetzung ganzheitlicher Klimaschutzmaßnahmen. In einer anderthalbjährigen Zusammenarbeit werden sie mit Workshops, Informationsmaterialien und Vernetzungsangeboten begleitet. Fortlaufend gibt es in mehreren Regionen bundesweit und online neue Workshoptermine.Das Projekt wird gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz im Rahmen des Förderaufrufs für innovative Klimaschutzprojekte der Nationalen Klimaschutzinitiative. Verbundpartner sind das Fraunhofer-Institut für Produktionsanlagen und Konstruktionstechnik und Der Mittelstand. BVMW.Weitere Informationen und die Anmeldung zum Projekt finden Sie unter: https://klimaschutz-wirtschaft.de/Kontakt: Saskia Schmidt, E-Mail: saskia.schmidt@bvmw.de, Tel.: 030 533 206-137Über den Verband:Der Mittelstand. BVMW e. V. ist die größte politisch unabhängige und branchenübergreifende Interessenvereinigung der kleinen und mittleren Unternehmen. Im Rahmen der Mittelstandsallianz vertritt der Dachverband BVMW politisch zudem mehr als 30 mittelständisch geprägte Verbände mit insgesamt 900.000 Mitgliedern.Weitere Informationen unter: www.bvmw.dePressekontakt:BVMW PressesprecherNicholas NeuTel.: 030 533206302Mail: presse@bvmw.deOriginal-Content von: BVMW, übermittelt durch news aktuell