Mittelstand: Steuergelder müssen sinnvoll verwendet werden

Berlin (ots) -Heute hat der Bund der Steuerzahler, Mitglied der Mittelstandallianz des BVMW, sein 50. Schwarzbuch veröffentlicht, das erneut extreme Fälle von Steuerverschwendung deutscher Behörden und Institutionen aufführt. "Gerade in der heutigen Zeit, in der das Steuergeld für dringend benötigte Unterstützung von Unternehmen wie auch Privatpersonen gebraucht wird, um die Energiepreisexplosion zu händeln, kann es nicht sein, dass weiterhin dermaßen viele Steuergelder ins Leere laufen", betont Markus Jerger, Vorsitzender des Bundesverbandes Der Mittelstand. BVMW, die Wichtigkeit der Arbeit des Bundes der Steuerzahler."Die Unternehmen warten dringend auf Hilfen - und auf der anderen Seite werden Gelder verschwendet. Dies klingt wie ein schlechter Scherz", so Jerger weiterhin. Zu den aktuellen Fällen gehören zum Beispiel ein Büroneubau des Bundestages, der dreimal so teuer wird wie veranschlagt und länger dauert in der Fertigstellung, oder eine Straße, die bereits seit Jahren auf ihre Nutzung wartet.In Gesprächen mit Mitgliedsunternehmen des Verbandes zeige sich jeden Tag, wie angespannt die Situation sei. Der BVMW-Chef: "Energiekosten, Inflation und Lieferengpässe setzen den Unternehmerinnen und Unternehmen enorm zu. Es geht bei vielen um die nackte Existenz. Man kann es nicht deutlicher sagen."Wie schwierig die Lage der vielen kleinen und mittleren Unternehmen des deutschen Mittelstandes ist, zeigt auch eine aktuelle Umfrage des BVMW aus dem September: Von 1.127 teilgenommenen mittelständischen Unternehmerinnen und Unternehmern haben 51,64 Prozent angegeben, dass die Preisexplosion an den Energiemärkten ihre Existenz gefährdet.Über den Verband:Der Mittelstand. BVMW e. V. ist die größte politisch unabhängige und branchenübergreifende Interessenvereinigung der kleinen und mittleren Unternehmen. Im Rahmen der Mittelstandsallianz vertritt der Dachverband BVMW politisch zudem mehr als 30 mittelständisch geprägte Verbände mit insgesamt 900.000 Mitgliedern.Weitere Informationen unter: www.bvmw.de