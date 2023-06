"Mittelfristiges Kursziel von Alphabet Inc. C: Potenzial für +8,78% Gewinn bei 118,15 EUR"

Die Aktie von Alphabet Inc. C hat in den letzten fünf Handelstagen eine negative Entwicklung hingelegt und liegt aktuell bei -3,93%. Der Markt zeigt sich derzeit pessimistisch und auch die Analysten sind überrascht.

Das mittelfristige Kursziel von Alphabet Inc. C beträgt laut Durchschnitt der Bankanalysten 118,15 EUR. Wenn diese Prognose eintrifft, bedeutet dies ein Kurspotenzial von +8,78%. Jedoch teilen nicht alle Experten diese Einschätzung aufgrund des schwachen Trends der jüngsten Vergangenheit.

32 Analysten empfehlen die Aktie zum Kauf und sehen sie als starkes Investment an. Weitere 13 Analysten bewerten sie ebenfalls positiv mit dem Rating “Kauf”. Hingegen haben sich nur 5 Experten für eine neutrale Bewertung entschieden mit “halten”.

Insgesamt bleiben jedoch immer noch mehr als 90% aller Analysteneinschätzungen...