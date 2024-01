Mitsui Sumitomo Financial Group Aktie: Der ganz große Wurf!

Weitere Suchergebnisse zu "Sumitomo":

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs der Sumitomo Mitsui Aktie derzeit um -3,66 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Neutral" führt. Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, wird die Aktie jedoch als "Gut" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei +9,59 Prozent liegt. Somit wird die Aktie insgesamt aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Gut" bewertet.

Die Anleger-Stimmung bei Sumitomo Mitsui ist insgesamt besonders positiv, wie aus den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien hervorgeht. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen zwei Wochen zeigt, dass in den Diskussionen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt standen. Daher erhält die Aktie insgesamt die Einschätzung "Gut" in Bezug auf die Anleger-Stimmung. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 9 Schlecht- und 0 Gut-Signale, was zu einer "Schlecht" Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut" Bewertung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Sumitomo Mitsui mit einer Rendite von 35,41 Prozent über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Finanzen" liegt. Dies entspricht einem Abstand von mehr als 11 Prozent. Im Vergleich zur "Handelsbanken"-Branche, die eine mittlere Rendite von 33,84 Prozent in den vergangenen 12 Monaten aufweist, liegt Sumitomo Mitsui um 1,57 Prozent darüber. Diese starke Entwicklung im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die fundamentale Analyse gilt die Aktie von Sumitomo Mitsui als unterbewertet, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Das KGV von 11,47 liegt insgesamt 18 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Handelsbanken", der 14,01 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".