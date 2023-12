Mitsui Sumitomo Financial Group Aktie: Kaum zu glauben!

Weitere Suchergebnisse zu "Sumitomo":

Die Dividendenrendite von Sumitomo Mitsui liegt derzeit bei 3,43 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 2,97 Prozent liegt. Dies führt zu einer Differenz von +0,46 Prozent im Vergleich zur Handelsbanken-Branche. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Sumitomo Mitsui liegt derzeit bei 38,99 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält sie ein "Neutral"-Rating. Der RSI25, basierend auf 25 Tagen, liegt bei 52,88 und auch hier erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionen über Sumitomo Mitsui langfristig eine unterdurchschnittliche Aktivität aufweisen. Die Rate der Stimmungsänderung war negativ, weshalb das langfristige Stimmungsbild als "Schlecht" eingestuft wird.

Die Analyse der sozialen Plattformen ergab, dass die Kommentare neutral waren. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden jedoch vor allem positive Themen aufgegriffen, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt. Die Betrachtung von Handelssignalen ergab vier konkret berechnete Signale (2 "Schlecht", 2 "Gut"), was zu einer "Neutral" Bewertung auf der Ebene der Handelssignale führt.

Insgesamt ergibt sich daher die Einschätzung, dass Sumitomo Mitsui in Bezug auf die Stimmung und die Handelssignale als "Neutral" eingestuft werden muss.