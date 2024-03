Mitsui Sumitomo Financial Group Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Die Sumitomo Mitsui-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 3,78 % auf, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 2,76 %. Dies führt zu einer "Gut"-Einstufung bezüglich der ausgeschütteten Dividende. Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage beträgt 32, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 32,46 eine neutrale Bewertung an. Das Anleger-Sentiment rund um die Aktie war in den letzten zwei Wochen größtenteils positiv, was heute zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz der letzten vier Wochen lassen ebenfalls auf ein "Neutral"-Rating schließen, da keine wesentlichen Veränderungen festgestellt wurden. Insgesamt wird die Aktie von Sumitomo Mitsui daher auf Basis der Dividendenrendite, des RSI, des Anleger-Sentiments und des Buzz mit einer "Neutral"-Bewertung versehen.

