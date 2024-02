Mitsui Sumitomo Financial Group Aktie: Bestätigung für den Knaller!

Weitere Suchergebnisse zu "Sumitomo Mitsui Financial Group":

Die technische Analyse der Sumitomo Mitsui-Aktie zeigt, dass der Relative Strength-Index (RSI) derzeit bei 22,89 liegt, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist. Dies führt zu einer Einstufung des Signals als "Gut". Wenn der RSI auf einen Zeitraum von 25 Tagen ausgedehnt wird, ergibt sich ein Wert von 34, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Dadurch wird die Einstufung auf dieser Basis als "Neutral" betrachtet, was insgesamt zu einer Einstufung des RSI als "Gut" führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Finanzsektor hat die Sumitomo Mitsui-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 37,18 Prozent erzielt, was 14,07 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien im Bereich Handelsbanken beträgt 25,32 Prozent, wobei die Sumitomo Mitsui-Aktie derzeit um 11,86 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt auch, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Sumitomo Mitsui-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 6703,15 JPY lag, während der aktuelle Kurs bei 8001 JPY liegt, was einer Abweichung von +19,36 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (7323,54 JPY) liegt über dem aktuellen Schlusskurs, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung auf kurzfristigerer Basis führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 12,31, was 13 Prozent weniger ist als der branchenübliche Wert von 14. Aufgrund dieser Unterbewertung wird die Aktie auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.