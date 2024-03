Mitsui Matsushima Aktie: Das sieht interessant aus!

Die technische Analyse der Mitsui Matsushima-Aktie ergab, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 2765,88 JPY lag. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 2906 JPY, was einen Unterschied von +5,07 Prozent bedeutet und somit eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 2915,62 JPY, was einer geringfügigen Abweichung von -0,33 Prozent entspricht und die Aktie eine "Neutral"-Bewertung gemäß der kurzfristigeren Analysebasis einbringt. Insgesamt erhält die Mitsui Matsushima-Aktie somit eine "Gut"-Bewertung in der einfachen Charttechnik.

In Bezug auf die Anleger-Stimmung wurde die Aktie in den letzten zwei Wochen von privaten Nutzern in sozialen Medien neutral bewertet. Die Auswertung der Kommentare und Beiträge führte zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene eine "Neutral"-Einstufung erlaubt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Mitsui Matsushima-Aktie beträgt 75, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu zeigt der RSI auf 25-Tage-Basis (45,28) weder überkaufte noch -verkaufte Signale, was eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Bewertung für die Mitsui Matsushima-Aktie gemäß der RSI-Analyse.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet ergab, dass die Diskussionsintensität rund um die Mitsui Matsushima-Aktie durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird daher eine "Neutral"-Einstufung auf Basis der Sentiment- und Buzz-Analyse erzielt.