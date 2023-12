Mitsui Matsushima Aktie: Was für ein Plan!

Die technische Analyse der Aktie von Mitsui Matsushima zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 2919,83 JPY verläuft. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "Neutral", da der Aktienkurs selbst bei 2832 JPY liegt und somit einen Abstand von -3,01 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 2714,48 JPY, was einer Differenz von +4,33 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Einschätzung von "Neutral" basierend auf beiden Zeiträumen.

Das Sentiment und der Buzz rund um Mitsui Matsushima zeigen eine durchschnittliche Aktivität und eine mittlere Diskussionsintensität, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was auf eine fehlende klare Richtung in der Anlegerstimmung hinweist.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt für die Aktie von Mitsui Matsushima einen Wert von 52,9, was als neutral betrachtet wird. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, weist mit einem Wert von 42 auf eine neutrale Situation hin. Insgesamt ergibt sich daher auch hier eine Einstufung als "Neutral".

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung in den vergangenen zwei Wochen, basierend auf den verschiedenen Kommentaren und Wortmeldungen. Dies führt zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" einzustufen ist.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Gesamteinstufung basierend auf der technischen Analyse, dem Sentiment und dem Buzz sowie der Anleger-Stimmung.