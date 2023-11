Mitsui Matsushima Aktie: Ist das wirklich normal?

Weitere Suchergebnisse zu "Biofrontera":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, das verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI setzt die Kursbewegungen über die Zeit in Relation. In Bezug auf Mitsui Matsushima betrachten wir den RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 18,71 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 36,34, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und somit als "Neutral" eingestuft wird.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, was sich positiv auf das Anleger-Sentiment auswirkt. Die Diskussionsintensität zu Mitsui Matsushima hat eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist. Insgesamt wird das Anleger-Sentiment daher als "Gut" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs von Mitsui Matsushima auf 2952,21 JPY, während die Aktie selbst einen Kurs von 2807 JPY erreicht hat. Dies führt zu einer Bewertung als "Neutral". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 2726,22 JPY, was einem Abstand von +2,96 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Insgesamt wird daher die Gesamtnote für Mitsui Matsushima als "Neutral" vergeben.