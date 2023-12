Mitsui Fudosan Aktie: Ist es das gewesen?

Weitere Suchergebnisse zu "XPeng Inc.":

Die Mitsui Fudosan hat in den letzten Tagen einen Kurs von 3462 JPY erreicht, was +1,57 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Betrachtet man jedoch die vergangenen 200 Tage, so ergibt sich eine Einstufung von "Gut", da die Distanz zum GD200 bei +18,83 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Gut" bewertet.

Bei der Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich ein durchschnittliches Diskussionsniveau, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung bleibt weitgehend unverändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmungsanalyse in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer überwiegend positiv gegenüber Mitsui Fudosan eingestellt sind. Insgesamt gab es zehn positive und drei negative Tage in Bezug auf das Unternehmen, und die neuesten Nachrichten waren hauptsächlich positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Mitsui Fudosan daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt an, dass Mitsui Fudosan weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den RSI.

Insgesamt kann die Mitsui Fudosan daher auf Basis der technischen Analyse und der Stimmungsanalyse als "Gut" bewertet werden.