Mitsui Fudosan Aktie: Bestätigung für den Knaller!

Die Mitsui Fudosan hat in den letzten Tagen eine positive Entwicklung verzeichnet. Der aktuelle Kurs von 3551 JPY liegt um +5,74 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, was kurzfristig als "Gut" eingestuft wird. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 +21,47 Prozent, was ebenfalls als "Gut" bewertet wird. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Gut" eingestuft.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Mitsui Fudosan eingestellt waren. Es gab sieben positive und sechs negative Tage, sowie einen Tag ohne eindeutige Richtung. Allerdings waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen hauptsächlich negativ, weshalb die Anlegerstimmung insgesamt als "Neutral" bewertet wird.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt für einen Zeitraum von 7 Tagen einen Wert von 20,7, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 45,86, was für 25 Tage zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich hieraus ein Rating von "Gut".

In den sozialen Medien konnte eine Aufhellung des Stimmungsbildes für Mitsui Fudosan in den letzten vier Wochen verzeichnet werden, weshalb die Aktie auch hierfür mit einem "Gut" bewertet wird. Jedoch wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was bedeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Mitsui Fudosan daher auf dieser Stufe ebenfalls ein "Gut"-Rating.