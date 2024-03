Mitsui E&S Holdings Aktie: Es gibt was neues!

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Mitsui E&s war in den letzten Tagen größtenteils neutral, wie aus Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Es gab drei positive und ein negatives Handelstage, während an zehn Tagen keine klare Richtung erkennbar war. Allerdings waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen hauptsächlich negativ. Basierend auf einer Stimmungsanalyse wird Mitsui E&s daher neutral eingestuft.

In technischer Hinsicht erhielt die Mitsui E&s-Aktie eine gute Bewertung. Der Durchschnittsschlusskurs der letzten 200 Handelstage lag bei 720,74 JPY, während der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 1936 JPY lag, was einem Unterschied von 168,61 Prozent entspricht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 1307,7 JPY wurde mit einem Schlusskurs über diesem Wert von +48,05 Prozent bewertet. Insgesamt erhält die Mitsui E&s-Aktie daher eine gute Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Die Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten Wochen überwiegend negativ, was zu einer schlechten Bewertung der Aktie führt. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war jedoch normal, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine schlechte Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) bewertet die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 für sieben Tage ergibt für die Mitsui E&s-Aktie eine neutrale Empfehlung, während der RSI25 für 25 Tage ebenfalls eine neutrale Einstufung bedingt. Insgesamt wird die Aktie daher auf der Ebene des Relative Strength-Indikators als neutral eingestuft.