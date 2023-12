Mitsui & Co Aktie: Wann tut sich was?

Weitere Suchergebnisse zu "Holcim Ltd":

Die Diskussionen rund um Mitsui & auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Die in den Kommentaren und Meinungen in den vergangenen Wochen insgesamt überwiegend negativen Meinungen deuten darauf hin, dass das Unternehmen derzeit als "Schlecht" einzustufen ist. Auch negative Themen rund um den Wert wurden in den Kommentaren vermehrt angesprochen. Die Redaktion hat in den vergangenen Wochen neun überwiegend negative Handelssignale ermittelt, was zu einer Einstufung als "Schlecht" Aktie führt. Die Anlegerstimmung wird daher als "Schlecht" angemessen bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse betrachten wir den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Mitsui &-Aktie beträgt aktuell 4923,91 JPY, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 5237 JPY liegt. Auf dieser Basis erhält Mitsui & eine "Gut"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt (5392,96 JPY) liegt nahe dem letzten Schlusskurs (-2,89 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. In Summe wird Mitsui & auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Dividendenrendite von Mitsui & liegt gegenüber dem durchschnittlichen Wert der Branche Handelsunternehmen und Distributoren bei 2,81 %, was 0,12 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 2,92 % ist. Aufgrund dieser leichten Abweichung wird die Einstufung als "Neutral" vorgenommen.

Der Relative Strength-Index (RSI) von Mitsui & liegt bei 30,34 für einen Zeitraum von 7 Tagen und bei 58,57 für 25 Tage. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Neutral".

Insgesamt wird die Mitsui &-Aktie basierend auf den Diskussionen in den sozialen Medien und den technischen Indikatoren als "Schlecht" und "Neutral" eingestuft.

