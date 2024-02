Mitsui & Co Aktie: Hammer-Nachricht!

Weitere Suchergebnisse zu "Mitsui & Company Ltd.":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Mitsui & beträgt das aktuelle KGV 8, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren", die im Durchschnitt ein KGV von 22 haben, zeigt, dass Mitsui & aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Die Aktie von Mitsui & hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 57,04 Prozent erzielt, was 28,48 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Industrie" liegt. Im Vergleich zu Aktien aus der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren", die eine mittlere jährliche Rendite von 34,22 Prozent haben, liegt die Rendite von Mitsui & aktuell 22,82 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt als Indikator für den Trend eines Wertpapiers betrachtet. Der 200-Tages-Durchschnitt der Mitsui &-Aktie beträgt derzeit 5208,3 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 6512 JPY liegt, was einer Abweichung von +25,03 Prozent entspricht. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 5350,9 JPY über dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von +21,7 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Mitsui &-Aktie daher auf Basis trendfolgender Indikatoren eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Mitsui & aktuell 2, was eine positive Differenz von +0,15 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" bedeutet. Somit erhält Mitsui & für diese Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

