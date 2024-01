Mitsui & Co Aktie: Aus und vorbei!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristige Kursrückgänge sehen, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Die Analyse des RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Mitsui & zeigt, dass das Wertpapier derzeit überverkauft ist, mit einem RSI7-Wert von 8,27 Punkten. Somit erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI25 liegt bei 50,06, was darauf hindeutet, dass Mitsui & weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In den letzten zwei Wochen wurde Mitsui & von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend negativ bewertet. Auch in den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich negative Themen rund um den Wert diskutiert. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung der Anleger-Stimmung auf dieser Ebene. Darüber hinaus wurden 6 Schlecht-Signale identifiziert, was zu einer weiteren "Schlecht"-Empfehlung führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Bereich "Industrie" hat die Aktie von Mitsui & im vergangenen Jahr eine Rendite von 39,22 Prozent erzielt, was 14,33 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" liegt die mittlere jährliche Rendite bei 29,37 Prozent, wobei Mitsui & aktuell 9,85 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Dividendenrendite der Aktie von Mitsui & beträgt derzeit 2,81 Prozent, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von Handelsunternehmen und Distributoren einen etwas geringeren Ertrag von 0,12 Prozentpunkten bedeutet. Somit ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.