Mitsubishi UFJ Financial Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Die Mitsubishi Ufj-Aktie zeigt sich aus charttechnischer Sicht solide, da der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 1490 JPY lag, was einem Unterschied von +31,02 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 1137,22 JPY entspricht. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 1239,99 JPY liegt der letzte Schlusskurs mit einer Differenz von +20,16 Prozent positiv. Somit erhält die Mitsubishi Ufj-Aktie für die einfache Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Mitsubishi Ufj mit 3,19 Prozent etwas über dem Branchendurchschnitt von 3,01 Prozent. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

Das Stimmungsbild für Mitsubishi Ufj hat sich in den letzten Wochen deutlich zum Negativen verändert, basierend auf Auswertungen aus den sozialen Medien. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf das Sentiment und Buzz. Bezüglich der Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie führt. Insgesamt wird Mitsubishi Ufj daher in dieser Stufe mit "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt zudem, dass die Mitsubishi Ufj-Aktie aktuell mit einem Relative Strength-Index (RSI) von 20,88 überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Einstufung dieses Signals führt. Auch der RSI25-Wert von 29 deutet darauf hin, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird, was ebenfalls zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit für den RSI eine Einstufung von "Gut".