Mitsubishi Shoji Aktie: Das Vertrauen entzogen!

In den vergangenen zwei Wochen wurde Mitsubishi von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Diese Schlussfolgerung basiert auf der Auswertung verschiedener Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert befasst haben. Zudem wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine positive Anleger-Stimmung und eine Einstufung als "Gut". Die Redaktion hat auch 7 berechenbare Signale herausgefiltert, die zu einer "Schlecht" Empfehlung führen.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" weist Mitsubishi eine Rendite von 71,1 Prozent auf, was 49 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" verzeichnet eine mittlere Rendite von 26,06 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Mitsubishi mit 45,03 Prozent deutlich darüber liegt. Diese sehr gute Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Bei einer Dividende von 2,91 % ist Mitsubishi im Vergleich zum Branchendurchschnitt Handelsunternehmen und Distributoren (2,91 %) bezüglich der Ausschüttung nur leicht niedriger zu bewerten, was zu einer "Neutral" Einstufung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aussagen darüber trifft, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Mitsubishi-Aktie beträgt aktuell 76, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage hingegen ist weniger volatil und führt zu einer Einstufung als "Neutral".

Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Schlecht"-Rating für Mitsubishi.