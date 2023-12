Mitsubishi Shoji Aktie: Daran scheiden sich die Geister

Weitere Suchergebnisse zu "Mitsubishi":

Die Diskussionen über Mitsubishi in den sozialen Medien signalisieren eine positive Stimmung und Einschätzung des Unternehmens. In den letzten zwei Wochen überwogen die positiven Meinungen und Themen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Gut" eingestuft werden kann. Zudem wurden fünf positive Handelssignale identifiziert, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" Aktie führt. Zusammenfassend ist die Anlegerstimmung bezogen auf die Aktie von Mitsubishi als angemessen bewertet.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass Mitsubishi mit einer Rendite von 59,76 Prozent deutlich über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt. Auch im Vergleich zur "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche konnte Mitsubishi eine mittlere Rendite von 32,01 Prozent erzielen, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse des Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass Mitsubishi mit einem aktuellen Wert von 59,48 neutral eingestuft wird, da weder überkauft noch -verkauft. Auch der RSI25-Wert von 60 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Abschließend betrachtet die technische Analyse den gleitenden Durchschnittskurs, der sich auf 6436,93 JPY beläuft, und den aktuellen Kurs von 6638 JPY. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Neutral", ebenso wie der Abstand zum GD50 der vergangenen 50 Tage, der bei -4,08 Prozent liegt.

Basierend auf diesen Kriterien erhält die Aktie von Mitsubishi eine Gesamtbewertung als "Neutral".