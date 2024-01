Mitsubishi Logisticsration Aktie: Was für ein Plan!

Die Mitsubishi Logistics-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 3752,81 JPY erreicht. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 4367 JPY, was einem Unterschied von +16,37 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Dieser beträgt aktuell 4295,24 JPY, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (+1,67 Prozent). Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält Mitsubishi Logistics daher für die einfache Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt 32,17, was als "Neutral" eingestuft wird und darauf hinweist, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 52, was ebenfalls als "Neutral" betrachtet wird. Zusammenfassend wird für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.

In den letzten Wochen wurde bei Mitsubishi Logistics keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt. Daher wird das Sentiment und der Buzz mit "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion wurden keine signifikanten Unterschiede ausgemacht, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden, und an insgesamt zwei Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. Die Aktie wird daher mit einem "Gut" bewertet. Insgesamt ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung für die Mitsubishi Logistics-Aktie.

Sollten Mitsubishi Logisticsration Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Mitsubishi Logisticsration jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Mitsubishi Logisticsration-Analyse.

Mitsubishi Logisticsration: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...