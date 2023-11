Mitsubishi Kakoki Kaisha Aktie: Das macht richtig Spaß!

Investoren: Die Grundlage für das Anleger-Sentiment sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in den sozialen Medien, die sich um den Aktienmarkt drehen. In den letzten zwei Wochen wurde neutral über Mitsubishi Kakoki Kaisha diskutiert. Es gab weder positive noch negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Damit bekommt Mitsubishi Kakoki Kaisha auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Sentiment und Buzz: Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar umdrehen. Je nach Diskussionsintensität, also der Anzahl von Wortbeiträgen in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung, ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Mitsubishi Kakoki Kaisha haben wir langfristig in Bezug auf die Diskussion eine mittlere Aktivität gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Neutral" zu. Die Rate der Stimmungsänderung weist unserer Messung nach kaum Änderungen auf. Daher kommen wir für das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis "Neutral".

Relative Strength Index: Durch den Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, lässt sich feststellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Hierbei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Beziehung gesetzt. Betrachten wir den RSI der letzten 7 Tage für die Mitsubishi Kakoki Kaisha-Aktie: Der Wert beträgt aktuell 16, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überverkauft ist, daher vergeben wir ein "Gut"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristige Betrachtung. Auch hier ist Mitsubishi Kakoki Kaisha überverkauft (Wert: 26,6), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Gut"-Rating. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs für Mitsubishi Kakoki Kaisha ein "Gut"-Rating.

Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, und wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigen Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Mitsubishi Kakoki Kaisha-Aktie beträgt dieser aktuell 2607,84 JPY. Der letzte Schlusskurs (3270 JPY) liegt damit deutlich darüber (+25,39 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Mitsubishi Kakoki Kaisha somit eine "Gut"-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Für diesen (2848,62 JPY) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt (+14,79 Prozent Abweichung). Die Mitsubishi Kakoki Kaisha-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Gut"-Rating bedacht. In Summe wird Mitsubishi Kakoki Kaisha auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.