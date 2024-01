Mitsubishi Jidosha Kogyo Aktie: Das war nicht abzusehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Mitsubishi":

Mitsubishi Motors: Analyse von Sentiment und Buzz

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Mitsubishi Motors lassen sich über einen längeren Zeitraum beobachten und auswerten. In den vergangenen Monaten war die Aktivität gering, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigte eine negative Veränderung, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Wert Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich damit für Mitsubishi Motors in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Technische Analyse: Relative Strength Index und Trendfolgende Indikatoren

Der Relative Strength-Index (RSI) beträgt aktuell 23,13, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist. Daher gilt für dieses Signal die Einstufung "Gut". Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI-Wert von 60, was als Signal dafür gilt, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis "Neutral". Insgesamt resuliert daraus für die RSI die Einstufung "Gut".

Bei der Betrachtung der trendfolgenden Indikatoren zeigt sich, dass die Mitsubishi Motors-Aktie auf Basis des längerfristigeren 200-Tages-Durchschnitts eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der letzte Schlusskurs liegt deutlich darunter (-11,86 Prozent Abweichung im Vergleich). Beim kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt ergibt sich hingegen ein "Neutral"-Rating, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Anleger-Stimmung

In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien zeigt sich eine insgesamt positive Anleger-Stimmung bei Mitsubishi Motors. In den vergangenen Tagen standen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Einschätzung von "Gut" führt. Bei der Analyse der Handelssignale aus den sozialen Medien ergibt sich jedoch eine "Schlecht" Empfehlung. Insgesamt ergibt sich unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein "Gut".