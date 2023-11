Mitsubishi Jidosha Kogyo Aktie: Das muss man erstmal verdauen!

Die Analyse des Sentiments und des Buzzes zeigt, dass die Stimmung der Anleger für die Mitsubishi Motors-Aktie im vergangenen Monat zunehmend schlechter wurde. Daher wird dieser Punkt als "Schlecht" bewertet. Die Diskussionsintensität blieb hingegen im Vergleich zu anderen Zeiträumen neutral. Somit erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage für Mitsubishi Motors liegt bei 70,9 Punkten, was auf eine überkaufte Situation hinweist. Daher wird hier ein "Schlecht"-Rating vergeben. Der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt hingegen weder überkaufte noch überverkaufte Signale. Aus diesem Grund wird für diesen Indikator ein "Neutral"-Rating vergeben.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt eine Abweichung von -8,44 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt mit einer Abweichung von -12,29 Prozent ein negatives Signal, wodurch auch hier ein "Schlecht"-Rating vergeben wird.

In den sozialen Medien wurde Mitsubishi Motors in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet. Dennoch wurden auch 7 negative Signale identifiziert, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung als neutral eingestuft.

Insgesamt ergibt die Analyse ein gemischtes Bild, wobei die Stimmung der Anleger eher neutral ist, während die technischen Indikatoren auf eine schlechte Performance der Mitsubishi Motors-Aktie hindeuten.