Mitsubishi Jidosha Kogyo Aktie: Was noch aussteht!

Die Stimmung der Anleger rund um die Aktie von Mitsubishi Motors ist in den letzten Wochen überwiegend positiv. In den sozialen Medien wurden an acht Tagen positive Themen diskutiert, während an einem Tag die negativen Themen überwogen. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten hauptsächlich positive Themen die Diskussionen. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

Jedoch zeigen tiefgehende und automatische Analysen der Kommunikation, dass in letzter Zeit vor allem negative Signale im Vordergrund standen. Trotzdem erhält Mitsubishi Motors auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Mitsubishi Motors-Aktie aktuell bei 510,46 JPY, was eine "Schlecht"-Einstufung bedeutet. Der Abstand zum Aktienkurs beträgt -11,98 Prozent, da der Aktienkurs selbst bei 449,3 JPY liegt. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ein Niveau von 454,87 JPY erreicht, was einer Differenz von -1,22 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal liefert. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Neutral".

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass die Stimmung rund um Mitsubishi Motors in den letzten Wochen deutlich negativer geworden ist. Die Aktie wird daher von den Analysten mit einer "Schlecht"-Bewertung beurteilt. Zudem wurde eine verringerte Aktivität in den sozialen Medien festgestellt, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie hinweist. Auch für diese Beobachtung erhält Mitsubishi Motors eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Mitsubishi Motors-Aktie beträgt 48, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 55,86 ein "Neutral"-Rating. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ebenfalls ein "Neutral"-Rating für Mitsubishi Motors.

Die Analyse der Anlegerstimmung, der technischen Indikatoren und des Social Media-Interesses deutet insgesamt auf eine neutrale bis negative Einschätzung der Mitsubishi Motors-Aktie hin.