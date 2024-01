Mitsubishi Jidosha Kogyo Aktie: Schlechte Nachrichten über schlechte Nachrichten!

Weitere Suchergebnisse zu "Mitsubishi":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen oder 25 Tagen berechnet, wobei das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wert zwischen 0 und 100 normiert wird. Für Mitsubishi Motors liegt der RSI bei 40,65, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 63,5, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral" für Mitsubishi Motors.

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie von Mitsubishi Motors laut trendfolgender Indikatoren als "Schlecht" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 517,7 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 449 JPY deutlich darunter liegt (-13,27 Prozent Abweichung). Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 479,37 JPY liegt unter dem letzten Schlusskurs (-6,34 Prozent), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie führt. Allerdings zeigen statistische Auswertungen der historischen Datenmengen einen Überhang von Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

In den letzten Wochen wurde eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Mitsubishi Motors festgestellt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Zudem wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was ebenfalls mit einer "Schlecht"-Bewertung honoriert wird. Insgesamt ergibt sich somit für Mitsubishi Motors eine Gesamtbewertung von "Schlecht" auf dieser Stufe.