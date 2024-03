Mitsubishi Jidosha Kogyo Aktie: Die Bären zittern!

Der Sentiment und Buzz um die Aktie von Mitsubishi Motors wird nicht nur durch Analysen von Banken beeinflusst, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild von Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Nach Analyse dieser Faktoren ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie von Mitsubishi Motors.

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie mit einem Kurs von 506,4 JPY aktuell +9,69 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Neutral". Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength-Index ordnet die Aktie von Mitsubishi Motors als Neutral-Titel ein. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Mitsubishi Motors-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 15,48, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 30,95, der für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt waren gegenüber Mitsubishi Motors. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf der Basis dieser Stimmungsanalyse erhält Mitsubishi Motors daher eine "Gut"-Einschätzung. Allerdings haben Optimierungsprogramme in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Schlecht"-Richtung zeigte. Insgesamt erhält Mitsubishi Motors von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.