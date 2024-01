Mitsubishi Estate Aktie: Wird sie sich davon noch mal erholen?

Weitere Suchergebnisse zu "Mitsubishi":

Die Einschätzungen und Stimmungen rund um die Aktien von Mitsubishi Estate werden auf den sozialen Medien intensiv diskutiert. In den letzten Wochen überwiegen die positiven Meinungen, während neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Aufgrund dieser Diskussionen und Einschätzungen kommt die Redaktion zu dem Ergebnis, das Unternehmen als "Gut" einzustufen. Die Anlegerstimmung wird als angemessen bewertet.

Aus charttechnischer Sicht signalisiert der aktuelle Kurs von 1943 JPY eine positive Entwicklung von +8,28 Prozent im Vergleich zum GD200 von 1794,39 JPY. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 1956,8 JPY, was auf ein "Neutral"-Signal hindeutet. Insgesamt wird der Kurs der Mitsubishi Estate-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Stimmung rund um Mitsubishi Estate hat sich in den letzten Wochen negativ verändert, wie in den sozialen Medien festgestellt wurde. Dies spiegelt sich auch in der abnehmenden Aufmerksamkeit über das Unternehmen wider. Daher wird Mitsubishi Estate in Bezug auf das Stimmungsbild und die Diskussionsstärke mit "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse wird der Relative-Stärke-Index (RSI) herangezogen, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 von Mitsubishi Estate liegt bei 74,7 Punkten, was auf eine Überkauft-Situation hinweist und somit eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI ergibt. Der RSI25 liegt bei 53,23, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Insgesamt erhält das Mitsubishi Estate-Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.