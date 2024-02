Mitsubishi Estate Aktie: Was bringt das neue Jahr?

Weitere Suchergebnisse zu "Mitsubishi Estate":

Die technische Analyse der Mitsubishi Estate ergibt interessante Daten. Der gleitende Durchschnittskurs beläuft sich auf 1865,83 JPY, während die Aktie selbst einen Kurs von 2108,5 JPY erreicht hat. Dies führt zu einer positiven Bewertung von +13,01 Prozent im Vergleich zum GD200 und wird als "Gut" eingestuft. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 2027,42 JPY, was einem Abstand von +4 Prozent entspricht und somit als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie damit die Gesamtnote "Gut".

Ein weiterer wichtiger Indikator ist der Relative-Stärke-Index (RSI), der zeigt, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Mitsubishi Estate liegt der RSI7 bei 43,98 Punkten, was auf eine neutrale Position hinweist. Der RSI25 zeigt mit einem Wert von 48,81 ebenfalls eine neutrale Bewertung. Insgesamt erhält das Wertpapier also eine "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Mitsubishi Estate ist positiv, da vor allem in den sozialen Medien mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um Mitsubishi Estate, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz im Internet zeigt jedoch langfristig eine unterdurchschnittliche Aktivität und eine negative Veränderung der Stimmung. Daher wird das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Insgesamt ergibt die technische Analyse also gemischte Signale, wobei das Anleger-Sentiment positiv ist, jedoch das langfristige Stimmungsbild eher negativ ausfällt. Es bleibt abzuwarten, wie sich diese Faktoren in Zukunft auf die Aktie von Mitsubishi Estate auswirken werden.