Mitsubishi Estate Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

In den letzten vier Wochen konnte eine positive Veränderung der Stimmungslage bei der Aktie von Mitsubishi Estate beobachtet werden. Dies spiegelt sich auch in den Diskussionen auf sozialen Medien wider, in denen vermehrt positive Meinungen geäußert wurden. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie als "Gut" bewertet.

Bei der Analyse der technischen Indikatoren zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage bei 1797,78 JPY liegt, während der letzte Schlusskurs bei 1996,5 JPY liegt, was einer Abweichung von +11,05 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analyse erhält die Aktie ebenfalls ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 26,84 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und somit ebenfalls ein "Gut"-Rating erhält. Beim RSI auf 25-Tage-Basis wird die Aktie hingegen als neutral bewertet, da sie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt wird Mitsubishi Estate anhand dieser Analyse mit einem "Gut"-Rating versehen.