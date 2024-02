Mitsubishi Estate Aktie: Es ist nicht so schlimm wie es aussieht!

Die Einschätzung von Aktienkursen erfolgt nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand von weichen Faktoren wie der Stimmung. Analysten haben die Aktien von Mitsubishi Estate auf sozialen Plattformen analysiert und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare positiv war. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen im Zusammenhang mit Mitsubishi Estate in den sozialen Medien diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung. Da keine auffälligen Tendenzen hin zu besonders positiven oder negativen Themen festgestellt wurden, wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion gab es keine signifikanten Unterschiede, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Insgesamt wird Mitsubishi Estate daher in dieser Hinsicht als "Schlecht" eingestuft.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Relative Strength-Index (RSI) über einen Zeitraum von 7 Tagen. Der aktuelle RSI-Wert von Mitsubishi Estate beträgt 50,37, was als "Neutral" eingestuft wird. Auch beim RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage betrachtet, ergibt sich mit einem Wert von 47 eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt wird daher auch der RSI als "Neutral" bewertet.

Basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs wird Mitsubishi Estate derzeit als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 1861,38 JPY, während der Aktienkurs bei 2033,5 JPY liegt, was einer Abweichung von +9,25 Prozent entspricht. Auch der GD50, der auf den vergangenen 50 Tagen basiert, ergibt einen Wert von 2024,57 JPY, was einer Abweichung von +0,44 Prozent entspricht und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtbewertung von "Gut".

