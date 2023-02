Die Mitsubishi Corporation investiert in Swedish Biofuels

Weitere Suchergebnisse zu "Mitsubishi":

Stockholm (ots/PRNewswire) -Swedish Biofuels AB gab heute eine Investition der Mitsubishi Corporation bekannt, um gemeinsam den kommerziellen Einsatz von sauberen erneuerbaren Kraftstoffen unter Verwendung der ATJ-Technologie (Advanced Alcohol to Jet) von Swedish Biofuels zu beschleunigen.Mit dieser Technologie wird vollständig formulierter nachhaltiger Flugkraftstoff (FFSAF) aus einer Vielzahl von biogenen Rohstoffen hergestellt. Der FFSAF von Swedish Biofuels unterscheidet sich von anderen SAFs, da es sich nicht um eine Mischungskomponente, sondern um gebrauchsfertigen, echten Düsenkraftstoff handelt. Der FFSAF wurde von Triebwerksherstellern im Rahmen von Programmen der US-amerikanischen DARPA, der US-amerikanischen FAA und der schwedischen FMV erfolgreich getestet.Swedish Biofuels ist nun Vorreiter mit der weltweit ersten fortschrittlichen ATJ-Technologie, die darauf abzielt, fossilen Flugzeugtreibstoff vollständig durch FFSAF zu ersetzen.Dr. Angelica Hull, Geschäftsführerin von Swedish Biofuels, erklärte, das Unternehmen fühle sich durch die Investitionsentscheidung der Mitsubishi Corporation geehrt, die eine außergewöhnliche strategische Partnerschaft für Swedish Biofuels darstellt, einschließlich des Zugangs zu Rohstoffen, Vertriebsunterstützung, Marketing und kommerziellen Aktivitäten. Mit dieser Partnerschaft will das Unternehmen die Einführung seiner fortschrittlichen ATJ-Technologie in seinem Heimatmarkt und darüber hinaus beschleunigen.Informationen zu Mitsubishi CorporationDie Mitsubishi Corporation ist ein globales, integriertes Unternehmen, das Geschäftsbereiche in praktisch allen Branchen entwickelt und betreibt, darunter Erdgas, industrielle Werkstoffe, Erdöl- und Chemielösungen, mineralische Rohstoffe, industrielle Infrastruktur, Automobil und Mobilität, Lebensmittelindustrie, Konsumgüterindustrie, Energielösungen und Stadtentwicklung.Informationen zu Swedish BiofuelsSwedish Biofuels ist ein in Stockholm ansässiges Unternehmen, das sich dem Beitrag zur Weltsicherheit widmet, indem es innovative, hochmoderne Technologie anbietet, um grüne, nachhaltige und hochwertige Produkte herzustellen, die regulatorische Anforderungen und Ziele erfüllen.Swedish Biofuels ist der Erfinder der originalen ATJ-Technologie, die 2004 patentiert wurde. Heute bietet das Unternehmen maßgeschneiderte Lösungen für seine fortschrittliche ATJ-Technologie und zielt auf den maximalen Ertrag von Kraftstoffprodukten für die Luftfahrt und den Bodentransport ab.www.swedishbiofuels.seKontakt:Sal PassanisiLeiter Strategische Projekte sal@swedishbiofuels.se+46 703 573 800Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2010369/Swedish_Biofuels_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/die-mitsubishi-corporation-investiert-in-swedish-biofuels-301758052.htmlOriginal-Content von: Swedish Biofuels AB, übermittelt durch news aktuell