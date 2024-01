Mitie Aktie: Womit Anleger rechnen dürfen

Weitere Suchergebnisse zu "Mitie Group":

Die technische Analyse der Mitie-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 96,99 GBP, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (99,1 GBP) um +2,18 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht der Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) beträgt 100,92 GBP, was einer Abweichung von -1,8 Prozent entspricht. Somit ist die Aktie in diesem Zeitraum ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich hieraus die Bewertung "Neutral".

In Bezug auf die Dividende weist Mitie derzeit eine Dividendenrendite von 3,18 % aus. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt ("Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies") von 11,62 % ist diese Rendite jedoch niedriger. Mit einer Differenz von 8,44 Prozentpunkten wird die ausgeschüttete Dividende daher als "Schlecht" eingestuft.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können die Stimmung in Bezug auf Aktien verstärken oder verändern. Bei Mitie wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Diskussionen im Internet gemessen, weshalb diesem Signal die Bewertung "Schlecht" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum ebenfalls negativ, was zu einem insgesamt "Schlecht" Stimmungsbild führt.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Mitie besonders positiv diskutiert, und das Stimmungsbarometer zeigte an sieben Tagen grün. Negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden, während an insgesamt drei Tagen eine neutrale Einstellung der Anleger herrschte. Auch aktuell, in den letzten ein, zwei Tagen, überwiegen die positiven Themen, weshalb die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt Mitie auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Gut"-Bewertung.