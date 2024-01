Mitie Aktie: Was geht denn hier ab?

Weitere Suchergebnisse zu "Mitie Group":

Die Dividendenrendite von Mitie beträgt aktuell 3,18 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies um 8,43 Prozentpunkte niedriger liegt. Dies führt zu einer schlechten Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Die Stimmung bezüglich Mitie hat sich in den letzten Wochen deutlich verschlechtert, was zu einer negativen Bewertung führt. Ebenso ist die Diskussionsstärke in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen gesunken, was auf ein geringeres Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength-Index (RSI) der Mitie-Aktie einen Wert von 71,43 aufweist, was auf eine Überbewertung hinweist. Auch der RSI25-Wert von 60 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung.

In fundamentaler Hinsicht weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Mitie einen Wert von 12 auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 52,78 als unterbewertet gilt. Somit erhält die Aktie in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung.