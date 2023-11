Mitie Aktie: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Die Mitie-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 94,25 GBP verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 102,2 GBP, was einem Unterschied von +8,44 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Zusätzlich zum 200-Tage-Durchschnitt wird auch der 50-Tage-Durchschnitt analysiert. Der letzte Schlusskurs (100,99 GBP) lag nahe dem 50-Tage-Durchschnitt (+1,2 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Mitie-Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung im Bereich der einfachen Charttechnik.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Mitie beträgt 12, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" im Durchschnitt ein KGV von 45 aufweisen. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Mitie daher unterbewertet und erhält eine "Gut"-Einschätzung in dieser Kategorie.

In Bezug auf Sentiment und Buzz wurde in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Mitie festgestellt. Daher wird die Aktie in diesem Bereich mit "Schlecht" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat ebenfalls abgenommen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei Mitie liegt der RSI7 aktuell bei 64,38 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI hindeutet. Der 25-Tage-RSI liegt bei 42,01 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich. Insgesamt erhält das Mitie-Wertpapier daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.